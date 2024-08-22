Реновация ЗАТО в Мурманской области: в Килпъявре начали сносить аварийные дома

В Мурманской области в рамках реновации ЗАТО и военных гарнизонов начался снос аварийных домов в Килпъявре. Всего в посёлке планируется снести в 2024 году 9 таких зданий, выведенных из эксплуатации.

«Бригады приступили к сносу. Освободившуюся территорию планируется использовать под строительство детского сада на 75 мест», – сообщил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

По его словам, уже заключён контракт на проектирование дошкольного учреждения. Непосредственно строительно-монтажные работы могут стартовать в 2025-2026 годы.

Всего же в Кольском районе на 2024 год запланировано 18 мероприятий в рамках реновации ЗАТО. Большая их часть будет в населенном пункте Килпъявр.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023 году в Мурманске на совещании по развитию ЗАТО и Арктических городов инициативу губернатора поддержал Президент России Владимир Путин. Результатом стало федеральное финансирование в размере 10 млрд рублей ежегодно в течение трех лет на эти цели и 2 млрд рублей дополнительно на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

План реновации ЗАТО и военных гарнизонов на 2024-2026 годы утвержден Правительством России. В общей сложности на его реализацию будет направлено более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – деньги областного бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/