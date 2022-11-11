Реновация ЗАТО: в Оленегорске-2 после капитального ремонта сданы три дома

В Мурманской области продолжается реализация второго этапа комплексного плана развития закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов с дислокацией военных формирований. В Оленегорске-2 после капитального ремонта сданы три жилых дома. Качество работ проверили заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков и региональный министр строительства Ирина Вабищевич.

«Жилой фонд и инфраструктура закрытых военных гарнизонов давно требовала внимания. Программа реновации ЗАТО, которая реализуется в Мурманской области, несомненно, поможет постепенно решить накопившиеся проблемы. Только в этом году в рамках второго этапа запланировано проведение работ на 236 объектах в 6 муниципальных образованиях общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Правительство региона приложит все силы, чтобы в следующем году продолжить эту важную работу», – отметил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Оленегорске-2, где приведены в порядок три крыши домов №№15, 16 и 18 на улице Ленинградской. Также завершен капитальный ремонт фасада, на завершающей стадии находится замена внутридомовых инженерных сетей дома №15 на улице Ленинградской. Как отмечают местные жители, благодаря реновации ЗАТО в домах стало значительно теплее.

«В ЗАТО работает высокопрофессиональная компания, специалисты относятся к работе без формализма, порой делая больше предусмотренного проектом, чтобы получить качественный и долговременный результат», – подчеркнула Ирина Вабищевич.

Фото: https://gov-murman.ru