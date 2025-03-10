Реновация ЗАТО: в п. Спутник после капитального ремонта сдан первый дом в 2025 году

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО, инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В 2025 году будет реализовано 76 мероприятий на общую сумму 8,69 млрд рублей. Так, в Спутнике принят первый в этом году дом после капитального ремонта в рамках реновации ЗАТО.

«В 2024 году работы по капитальному ремонту прошли в восьми многоквартирных домах Спутника. В этом году мы завершаем приводить в порядок жилые объекты этого гарнизона. Так, уже сдан первый дом из плана 2025 года – несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядчик в кратчайшие сроки капитально отремонтировал фасад дома №15 на улице Новая», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В ходе работ подрядчик утеплил фасад и обшил его сайдингом из оцинкованной стали, а также смонтировал отливы и откосы оконных блоков. Кроме того, строители капитально отремонтировали входные группы, заменили входные двери и оконные блоки в местах общего пользования.

Также в 2025 году пройдёт ремонт подъездов в многоквартирных домах Спутника.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в рамках реновации ЗАТО в 2025 году планируется провести капитальный ремонт 71 многоквартирного дома в Североморске, Щукозере, Снежногорске, Гаджиево, Полярном, Заозерске, Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/