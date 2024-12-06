Реновация ЗАТО: в Печенгском округе большинство объектов в высокой степени готовности

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков проверил ход работ по реновации ЗАТО в Печенгском округе. Во время поездки глава ведомства посетил сразу несколько ключевых для этого района объектов.

«В целом темпы работ в Печенгском округе не вызывают нареканий. Строительство нового корпуса школы в Печенге на завершающей стадии. Подрядчик успел до снега выполнить благоустройство и установить спортивные и игровые площадки, а также наружное освещение. Сейчас активно идут работы по внутренней отделке помещений. Ожидаем, что объект будет сдан до конца года», — дал свою оценку Алексей Грачиков.

В высокой степени готовности и капитальный ремонт кровли и фасада культурно-досугового центра «Платформа». Подрядчик уже привёл в порядок крышу здания, утеплил фасад и заканчивает нанесение штукатурного слоя с учетом низких температур в «тепляке».

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, активно идут работы и по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в Луостари практически завершены работы по монтажу вентфасадов 5 МКД и замене внутридомовых инженерных сетей в 17 МКД. В высокой степени готовности и внутридомовые инженерные сети 8 жилых объектов в Печенге, продолжается капремонт фасадов еще 5 домов.

«В этом году объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реновации ЗАТО колоссальный. Только в Печенгском округе идут работы на 45 жилых объектах. На большинстве из них подрядчики уже вышли на завершающую стадию, на остальных интенсивно работают», — отметил глава регионального Минстроя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/