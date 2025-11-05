Реновация ЗАТО: В Печенгском округе завершён ремонт первых 25 подъездов

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Программа инициирована главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Недавно состоялись первые приёмки после ремонта подъездов в Печенгском округе. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Цель уникальной программы реновации ЗАТО – сделать условия проживания в населённых пунктах с дислокаций военных более комфортными. Именно поэтому так много внимания уделяется состоянию жилых домов. В рамках реновации ЗАТО мы приводим в порядок не только конструктивы жилых зданий, но и подъезды. Так, в 2025 году запланирован ремонт 157 мест общего пользования в 45 домах, из них в Печенгском округе – 108 подъездов в 29 домах», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На днях в Печенгском округе прошли первые приёмки выполненных работ. Уже завершён ремонт 25 подъездов в пяти домах. Подрядчики очистили от старой отделки поверхности подъездов, восстановили штукатурный слой, выровняли поверхности стен и заново окрасили. Также в ходе ремонта привели в порядок полы, ступени и ограждения лестничных маршей, заменили поручни, тамбурные двери, почтовые ящики, заменили окна в местах общего пользования (в МКД, где не выполнялся капитальный ремонт фасада).

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ремонт подъездов в рамках реновации ЗАТО продолжается.

Напомним, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с Президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556408/#&gid=1&pid=1