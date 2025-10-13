Реновация ЗАТО: В Полярном приступили к сносу домов, выведенных из эксплуатации

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО, инициированного главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, в Полярном начался снос домов, выведенных из эксплуатации. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Комплексным планом реновации ЗАТО 2025 года предусмотрен снос девяти зданий, выведенных из эксплуатации, в четырёх населённых пунктах с дислокацией военных. Шесть ветхих домов в Видяево, Корзуново и Заозёрске уже демонтированы. Теперь подрядчик приступил к сносу трёх аварийных строений в Полярном: дома №1 на улице Гандюхина и домов №5 и 11 на улице Героев-североморцев», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Согласно техническому заданию, выведенные из эксплуатации дома будут демонтированы, а образовавшийся строительный мусор – это порядка 38 тысяч кубометров – будет вывезен и утилизирован.

Всего в рамках программы реновации ЗАТО в ЗАТО Александровск было снесено 17 ветхих строений.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555005/#&gid=1&pid=1