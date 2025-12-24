Реновация ЗАТО: в Полярном снесли ещё три ветхих дома

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, в рамках комплексного плана 2025 года в Полярном завершили снос ещё трёх домов. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В рамках комплексного плана в 2025 году в Полярном был запланирован снос трёх домов. Однако в ходе реализации образовалась экономия и было принято решение дополнительно снести ещё три дома на улицах Гандюхина в этом гарнизоне. Подрядчик уже демонтировал конструкции и сейчас вывозит образовавшийся строительный мусор», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик буквально за два месяца провёл обследование, разработал проект, снёс выведенные из эксплуатации пятиэтажки и завершает вывоз 43259 кубометров строительного мусора.

Как отмечает Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559633/#&gid=1&pid=3