Реновация ЗАТО: в посёлке Высокий начался капитальный ремонт второго корпуса школы №13

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Так в посёлке Высокий начался капитальный ремонт второго корпуса школы №13 в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и государственной программы «Образование и наука». Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков проконтролировал ход работ на объекте.

«Проведение работ по капитальному ремонту школы №13 в Высоком спланировано в два этапа. В прошлом году строители привели в порядок первый корпус, и с 2025 года школьники перешли учится в него, а подрядчик приступил к работам во втором корпусе. Подрядчику предстоит до 1 сентября капитально отремонтировать подвал, смонтировать вентилируемый фасад и заменить все инженерные сети, а также выполнить современную отделку внутренних помещений. Сейчас идут демонтажные работы», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, предложения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по реновации ЗАТО были поддержаны президентом Владимиром Путиным. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в закрытых административных территориальных образованиях и населённых пунктах с дислокацией военных подразделений будет выделено 42 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/