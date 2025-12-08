Реновация ЗАТО: В Сафоново капитально отремонтировали кабинет врача общей практики

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, в Сафоново завершён капитальный кабинет врача общей практики. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году был запланирован капитальный ремонт шести объектов здравоохранения, в том числе и кабинета врача общей практики в Сафоново. За время капремонта в помещении заново выстроили внутренние перегородки и сделали современную отделку, предварительно заменив инженерные коммуникации и слаботочные сети, а также привели в порядок входные группы и козырьки. Уверена, что теперь приём пациентов будет проходить в более комфортных условиях», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Напомним, также в рамках реновации ЗАТО в Североморске продолжается капитальный ремонт внутренних помещений хирургического корпуса и пищеблока Североморской ЦРБ.

