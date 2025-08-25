Реновация ЗАТО: В Североморске досрочно заменили 159 лифтов

В Мурманской области продолжается реализации комплексного плана реновации ЗАТО, которая была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Так в Североморске удалось досрочно выполнить работы по замене 159 лифтов. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Главная цель программы реновации ЗАТО – создать комфортные условия для жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных формирований. Поэтому одно из мероприятий комплексного плана на 2024-2026 годы касалось замены лифтов в Североморске. Планировалось за три года поэтапно заменить 159 лифтов в 74 домах. Благодаря ответственному и оперативному подходу подрядчика полный объём работы был выполнен менее чем за год», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Работы по замене лифтового оборудования в Североморске выполнял подрядчик АО «Щербинский лифтостроительный завод», который уже не первый год работает в Мурманской области. За неполных 12 месяцев специалисты заменили лифтовое оборудование на улицах Вице-адмирала Падорина, Адмирала Сизова, Гаджиева, Гвардейской, Комсомольской, Корабельной, Морской, Полярной, Северная Застава, Флотских Строителей, Инженерной, Советской и Адмирала Чабаненко.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей – из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552170/#&gid=1&pid=1