Реновация ЗАТО: в Североморске и Сафоново опережающими темпами меняют теплообменники в пяти домах

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом и направленной на улучшения качества жизни в населённых пунктах с дислокацией военных. В Североморске и Сафоново подрядчики опережающими темпами меняют теплообменники в пяти домах.

«В четырёх домах в Сафоново и одном в Североморске вышли из строя старые водоподогреватели. В рамках пилотного для страны проекта в рамках реновации ЗАТО был заключён контракт с подрядчиком на замену вышедших из строя теплообменников», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Договор с подрядчиком был заключён в середине февраля. В кратчайшие сроки строители провели обследование водоподогревателей, разработали проектную документацию, согласовали проектные решения с ресурсоснабжающей организацией и приступили к монтажным работам.

На сегодняшний день в домах №2 и 3 на улице Елькина в Сафоново подрядчик уже смонтировал новые современные пластинчатые теплообменники с комплектом управляющей автоматики и контрольно-измерительными приборами, а также установил регуляторы температуры горячего водоснабжения домов и выполнил теплоизоляцию трубопроводов и самого аппарата.

Сейчас в домах идут пробные запуски водонагревателей.

Также работа кипит в домах 8 и 19 на улице Елькина в Сафонова и доме №10 на улице Морской в Североморске.

Согласно контракту, подрядчиком все работы должны быть завершены и приняты ресурсоснабжающей организацией до июля 2025 года.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/