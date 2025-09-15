Реновация ЗАТО: в Североморске и Сафоново продолжается капремонт учреждений здравоохранения

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. В ЗАТО г. Североморск активно идёт капитальный ремонт трёх объектов здравоохранения: хирургического корпуса и пищеблока ЦРБ, а также кабинета врача общей практики в Сафоново. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Североморскую ЦРБ капитально ремонтируют по прямому поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Фактически от зданий хирургического корпуса и пищеблока прежними останутся только наружные стены, остальное – строители полностью обновят. Кардинально изменится и облик кабинета врача общей практики в Сафоново. После завершения работ северяне будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Уже приведены в порядок кровля и фасад хирургического корпуса. Сейчас работы идут во внутренних помещениях. Подрядчик приступил к стяжке пола, параллельно выстраивает каркас перегородок, закладывает утеплитель и зашивает его гипсокартоном. Также идёт устройство закладных под дверные проемы и новое оборудование и монтаж электропроводки.

В здании пищеблока строители завершили демонтаж старой отделки внутренних помещений и оборудования. Сейчас рабочие освобождают кровлю от старого покрытия и выполняют гидроизоляцию фундамента здания.

В Сафоново ремонтируют кабинет врача общей практики. В помещении выставлены перегородки, сейчас строители укладывают плитку, монтируют системы вентиляции и электроснабжения, а также приводят в порядок входные группы.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, сейчас идёт формирование комплексного плана на этот период.

