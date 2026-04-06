Реновация ЗАТО: в Североморске начался капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы №1

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Североморске приступили к капитальному ремонту детско-юношеской спортивной школы №1. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Мы продолжаем планомерно улучшать качество жизни в военных гарнизонах. В частности, в Североморске в этом году мы капитально ремонтируем две детско-юношеских спортивных школы. В ДЮСШ-3 работы начались ещё в декабре прошлого года. Сейчас приступили к капремонту ДЮСШ-1, где планируется привести в порядок внутренние помещения», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В здании ДЮСШ-1 на улицы Саши Ковалёва уже полным ходом идут демонтажные работы – подрядчик избавляется от старой отслужившей свой срок отделки и готовится приступить к черновым работам.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

