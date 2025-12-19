Реновация ЗАТО: В Североморске начался капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы №3

В Мурманской области продолжается реализация уникальной программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Североморске приступили к капитальному ремонту детско-юношеской спортивной школы №3. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Мы продолжаем планомерную работу по улучшению качества жизни в военных гарнизонах. ДЮСШ №3 в Североморске – очередной объект, который полностью преобразится в ходе капитального ремонта. Перед подрядчиком стоит задача заменить инженерные сети и кровлю, сделать внутреннюю отделку и установить современное оборудование, включая хладогенное», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже приступил к работам: демонтированы внутренние перегородки и отслужившее свой срок оборудование в административно-бытовом корпусе. Строители начали создавать новый облик здания и крытой ледовой арены для юных спортсменов.

Напомним, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами Правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558994/#&gid=1&pid=2