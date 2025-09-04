В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Реновация ЗАТО: в Североморске начался капитальный ремонт пищеблока больницы

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так в Североморске начался капитальный ремонт здания пищеблока местной больницы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Комплексное преображение Североморской ЦРБ поддержано прямым поручением Президента России Владимиром Владимировичем Путиным. До сих пор работы велись в хирургическом корпусе, где подрядчик уже капитально отремонтировал фасад здания и сейчас работает во внутренних помещениях. Теперь капремонт начался и в пищеблоке, где также запланирован большой фронт работ. По сути, от старого здания останутся только стены, всё остальное будет новое: фасад, кровля, инженерные сети, интерьер внутренних помещений и оборудование», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Строители уже приступил к капитальному ремонту пищеблока. Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы, после чего подрядчик приступит к созданию нового облика здания.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552795/#&gid=1&pid=2

