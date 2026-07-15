Реновация ЗАТО: в Североморске приступили к благоустройству территории у хирургического корпуса местной больницы

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Североморске в рамках капитального ремонта хирургического корпуса местной больницы приступили к благоустройству территории. Ход работ на объекте проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«За полтора года подрядчик проделал колоссальный объём работ: демонтировал старую отделку и перегородки, заново залил полы на всех семи этажах. Динамика на объекте хорошая. Видно, что работы близятся к завершению. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории хирургического корпуса. Внутри здание также преображается. Строители работают чётко и аккуратно, при этом не снижая темпа», – отметила Александра Карпова.

В наибольшей степени готовности уже четыре этажа: завершается укладка плитки, монтаж стеновых СМЛ панелей, подоконников и откосов на окнах, вентиляции и слаботочных систем, а также сантехнические работы. Кипит работа и в остальных помещениях. На лестничных пролётах, цокольном, 2-ом, 4, 5 и 6 этажах идёт облицовка стен финишными панелями, чистовая отделка помещений.

Уже приведены в порядок кровля и фасад хирургического корпуса, полностью модернизирован пищеблок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571116/#&gid=1&pid=1