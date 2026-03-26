Реновация ЗАТО: в Североморске продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса местной больницы

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и поддержанная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, в Североморске активно идёт капитальный ремонт хирургического корпуса местной больницы. Ход работ на объекте проверили министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Комплексное преображение Североморской ЦРБ поддержано прямым поручением Президента России Владимиром Владимировичем Путиным. Уже приведены в порядок фасад хирургического корпуса и полностью модернизирован пищеблок. Сейчас капитальный ремонт внутренних помещений хирургического корпуса преодолел экватор, и мы постепенно готовимся к началу работ по преображению акушерского корпуса», – отметила Александра Карпова.

За почти полтора года подрядчик проделал колоссальный объём работ: демонтировал старую отделку и перегородки, заново залил полы на всех семи этажах. Сейчас строители выстраивают перегородки на первом и пятом этажах. На остальных этажах уже во всю идёт чистовая отделка: рабочие укладывают плитку на полах и стенах санузлов и облицовывают стены специальными панелями. Параллельно идёт монтаж вентиляции, слаботочных сетей и электропроводки.

«Работы ещё много, но подрядчик это понимает и не снижает темп работ. Предполагается, что по мере готовности этажей в них начнут параллельно собирать мебель. После завершения капитального ремонта в хирургическом корпусе в него переедет медперсонал и пациенты больницы из акушерского корпуса, после чего уже другой подрядчик приступит к его преображению», – подчеркнула глава регионального Минстроя.

 

 

