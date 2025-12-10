Реновация ЗАТО: В Североморске в Центре досуга молодёжи завершается капитальный ремонт крыши и фасада

В Мурманской области в рамках национальных проектов и стратегического плана «На Севере – Жить!» продолжается преображение социальных объектов. Так, в рамках нацпроекта «Семья» и реновации ЗАТО завершается капитальный ремонт Центра досуга и молодёжи в Североморске. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Одно из самых красивых зданий столицы Северного флота обретает окончательный облик. В ходе капремонта подрядчик утеплил чердачное помещение и тщательно поработал над фасадом, восстановив ниши главного входа, балконы второго этажа и штукатурный слой наружных стен, которые в последующем были выровнены и окрашены. Также заменена цокольная плитка по периметру здания и обновлены ступени главного крыльца. Сейчас рабочие заканчивают монтаж козырьков запасных выходов, ограждений пожарных лестниц и водосточной системы», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в рамках национального проекта «Семья» в Мурманске капитально отремонтировать два детских сада и продолжается преображение фасада дома-интерната для престарелых и инвалидов в областном центре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558333/#&gid=1&pid=2