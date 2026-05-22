Реновация ЗАТО: В Североморске завершается монтаж металлоконструкций ледовой арены ДЮСШ-3

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках народного программы «На Севере – жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Североморске завершается монтаж металлоконструкций ледовой арены ДЮСШ-3. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«По сути, благодаря реновации ЗАТО, у воспитанников ДЮСШ-3 появится новая крытая ледовая арена. К сожалению, прежние металлоконструкции были уже нежизнеспособны, поэтому было принято решение заменить их на новые. Работы идут в графике», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции, усилил фундаменты каркаса ледовой арены и административно-бытового комплекса, сделал дренажную систему для отвода грунтовых вод и проложил сети канализации. Сейчас на объекте завершается монтаж современных металлоконструкций. На стройплощадку доставлены элементы полотна будущей крыши ледовой арены. При проектировании были учтены все ветровые и снеговые нагрузки северного климата. Работы по каркасно-тентовой конструкции ледовой арены выполняет компания, специализирующаяся на этих видах работ больше 20 лет.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

