Реновация ЗАТО: В Североморске завершается монтаж металлоконструкций ледовой арены ДЮСШ-3

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках народного программы «На Севере – жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Североморске завершается монтаж металлоконструкций ледовой арены ДЮСШ-3. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«По сути, благодаря реновации ЗАТО, у воспитанников ДЮСШ-3 появится новая крытая ледовая арена. К сожалению, прежние металлоконструкции были уже нежизнеспособны, поэтому было принято решение заменить их на новые. Работы идут в графике», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции, усилил фундаменты каркаса ледовой арены и административно-бытового комплекса, сделал дренажную систему для отвода грунтовых вод и проложил сети канализации. Сейчас на объекте завершается монтаж современных металлоконструкций. На стройплощадку доставлены элементы полотна будущей крыши ледовой арены. При проектировании были учтены все ветровые и снеговые нагрузки северного климата. Работы по каркасно-тентовой конструкции ледовой арены выполняет компания, специализирующаяся на этих видах работ больше 20 лет.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568088/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
