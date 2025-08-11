Реновация ЗАТО: в Североморске завершается ремонт двух дорожных объектов

В Североморске продолжается дорожная кампания. В этом году в рамках программы реновации ЗАТО работы ведутся на четырёх проездах улично-дорожной сети.

Ход работ на объектах и соблюдение сроков их выполнения поверил и.о. заместителя губернатора Мурманской области - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.

На улице Северная Застава подрядчик отремонтировал тротуар и провёл все подготовительные работы для последующей укладки асфальтобетонного покрытия на проезжей части. На улице Советская ведутся работы по прокладке дренажной системы и замене бортового камня.

На улице Фулика - от улицы Колышкина до улицы Комсомольской, 4 и от улицы Комсомольская, 3 до улицы Флотских Строителей, 7 дорожные работы близки к завершению. Дорожники обновили тротуары и бортовой камень, завершают укладку верхнего слоя асфальтобетона. На всех объектах ремонта осуществляется замена элементов уличного освещения: установлены новые опоры, монтируются современные энергоэффективные светильники.

Работы ведутся в хорошем темпе, на них распространяются гарантийные обязательства подрядчика.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551561/#&gid=1&pid=2