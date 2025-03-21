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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 10:15

Реновация ЗАТО: в Североморске завершён капитальный ремонт фасада и крыши лечебного корпуса больницы

В Мурманской области продолжается реализация масштабного плана по реновации ЗАТО. Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков проконтролировал ход работ на объектах в Североморске.

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в прошлом году уникальная для страны программа реновация ЗАТО вышла на новый уровень. До 2026 года включительно нам предстоит выполнить колоссальный объём работ, немалая часть из них уже начата в Североморске, где по поручению главы государства активно идёт капитальный ремонт больницы и строится бассейн. Качество работ на обоих объектах не вызывает вопросов. На темпах, к сожалению, сказывается специфика работы на территории ЗАТО. Тем не менее, подрядчики делают всё от них зависящее», – отметил Алексей Грачиков.

Лечебный корпус Североморской ЦРБ капитально ремонтируется в рамках реновации ЗАТО, стратегического плана «На Севере – жить!» и государственной программы Мурманской области «Здравоохранение». На сегодняшний день подрядчик уже привёл в порядок кровлю, утеплил и смонтировал современный вентилируемый фасад. Сейчас активно идут работы внутри здания – выполнен основной объём демонтажных работ и началась подготовка к устройству полов четвёртого этажа.

Строительство крытого бассейна движется к завершению. Уже возведена «коробка» будущего здания и завершено его технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас подрядчик активно монтирует чаши бассейна. Как и на аналогичных объектах в Коле и Заозерске, они будут из нержавеющей стали, которая за эти года зарекомендовала себя как материал более прочный, гигиеничный и удобный в эксплуатации. Кроме того, в здании будущего бассейна уже выставлены перегородки, заканчивается монтаж систем инженерно-технического обеспечения. В ближайшее время подрядчик готовится приступить к отделке внутренних помещений, а как только позволит погода, и к благоустройству территории.

Помимо преображения и строительства социальных объект в Североморске в рамках реновации ЗАТО также идёт капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2024 году было выполнено более 30 видов работ на 16 жилых объектах.

«В частности капитально ремонтировались дома на улицах Северной и Советской. Этот большой микрорайон является лицом столицы Северного флота и, конечно, должен выглядеть соответствующе. На крышах были полностью заменены стропильная систему и кровельное покрытие, а также утеплены чердачные помещения. Заново оштукатурены и окрашены фасады», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

Однако, как подчеркнула глава Фонда капремонта, работы по капремонту многоквартирных домов в ЗАТО г. Североморск будут продолжены и в 2025 году. В планах провести больше 300 видов работ в 150 домах.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержана на федеральном уровне. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных подразделений будет выделено 42 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей — из федерального бюджета.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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