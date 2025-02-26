Реновация ЗАТО: в Снежногорске продолжается капитальный ремонт школы №266

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. В Снежногорске начался капитальный ремонт школы №266 в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Ход работ находится на постоянном контроле Министерства строительства Мурманской области.

«На сегодняшний день демонтажные работы завершены в полном объёме. Строители избавили здание не только от прежней отделки, но и от отслуживших свой срок инженерных коммуникаций. Параллельно рабочие заливают полы пенобетоном, выстраивают новые перегородки. На первом этаже строители уже приступили к выравниванию колонн в фойе и предчистовой отделке», – рассказали в региональном Минстрое.

Согласно проектной документации подрядчику необходимо полностью преобразить внутренние помещения школы, а также капитально отремонтировать кровлю здания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/