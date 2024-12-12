Реновация ЗАТО: в Спутнике после капитального ремонта приняты первые дома

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. На этой неделе прошли первые комиссионные приёмки после капитального ремонта многоквартирных домов в Спутнике.

«Реновация ЗАТО для таких небольших военных городков – это уникальная возможность улучшить качество жизни военнослужащих и их семей. Состояние домов в таких населенных пунктах оставляет желать лучшего. Только в Спутнике в 2024 году работы по капитальному ремонту проводятся в 8 многоквартирных домах. В многоквартирных домах приводим в порядок фундаменты, утепляем и монтируем вентилируемые фасады, меняем внутридомовые инженерные сети», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На сегодняшний день работы полностью завершены в домах №8 и 19 и частично №15 и 21 на улице Новой. В них были полностью заменены внутридомовые инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения и теплоснабжения. Иными словами, подрядчик демонтировал старые, давно отслужившие свой срок, и выполнил монтаж новых розливов, стояковых трубопроводов, канализационных выпусков до колодцев и биметаллических радиаторов в квартирах.

В домах №8 и 19 также капитально отремонтировали фундаменты, утеплили стены фасады и обшили их сайдингом. Все колористические решения согласованы с министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и администрацией Печенгского округа. Также в подъездах заменены окна и входные двери, отремонтированы входные группы.

Работы по капитальному ремонту домов №16, 17, 18 и 20 продолжаются и находятся в высокой степени готовности. Также дополнительно будет утеплен и обшит сайдингом фасад домов №15 и 21 на улице Новой. Эти работы завершатся уже в наступающем 2025 году.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ранее все крыши многоквартирных домов в Спутнике были капитально отремонтированы, в том числе в рамках реновации ЗАТО.

Напомним, всего на реновацию ЗАТО в Мурманской области планируется направить 42 млрд рублей, из них 9,3 млрд рублей – из регионального бюджета. Из 149 запланированных мероприятий на 2024 год уже реализовано 70, еще 79 находятся в процессе выполнения или завершаются.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/