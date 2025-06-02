Реновация ЗАТО: в Видяево снесли ещё два аварийных здания

В Мурманской области продолжается реализация масштабной программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Видяево завершены работы по сносу двух аварийных зданий. Об этом рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Для закрытых городов заколоченные аварийные здания довольно острая проблема. Они влияют на атмосферу населённого пункта в целом, и создают угрозу общественной безопасности, а снести их – неподъёмная задача для муниципалитета. Программа реновации ЗАТО помогает решить эту проблему. В Видяево на улицах Заречной и Центральной было снесено пять аварийных объектов в 2024 году. И теперь подрядчик завершил работы по демонтажу ещё двух выведенных из эксплуатации домов №№ 25 и 27 на улице Центральной», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик демонтировал отслужившие свой срок конструкции, вывез образовавшийся строительный мусор, а освободившиеся земельные участки выровнял и отсыпали грунтом. К слову, они частично попадают в пятно, где уже в этом году планируется начать строительство детского сада на 250 мест.

Однако на этом работа по сносу аварийных зданий в Видяево не закончится. В 2026 году запланирован демонтаж ещё двух выведенных из эксплуатации объектов. Кроме того, аналогичные мероприятия буду рассмотрены при формировании комплексного плана на 2027-2030 годы.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина уникальная для страны программа вышла на новый уровень. На Международном арктическом форуме в марте этого года глава государства поручил продлить реновацию ЗАТО до 2030 года с федеральным финансированием по 10 млрд рублей ежегодно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547674/#&gid=1&pid=1