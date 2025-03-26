Реновация ЗАТО: В Видяево сносят два аварийных здания

В Мурманской области продолжается реализация масштабной программы по реновации ЗАТО. Так в Видяево активно идут работы по сносу двух аварийных зданий. Об этом рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году в Видяево планируется начать строительство детского сада на 250 мест. В пятно застройки частично попадают два аварийных здания – дома №№25 и 27 на улице Центральной. Сейчас подрядчик активно ведёт работы по их демонтажу, в частности одно здание уже полностью снесено, второе демонтировано на 70%», – отметили в региональном Минстрое.

Также в 2025 году в Видяево запланирован ремонт автоподъезда к ЗАТО и работы по капитальному ремонту шести многоквартирных домов.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, уникальная для страны программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в прошлом году она вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в закрытых административных территориальных образованиях и населенных пунктах с дислокацией военных подразделений будет выделено 42 миллиарда рублей, из них 27,55 миллиарда — из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/