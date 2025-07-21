Реновация ЗАТО: в Высоком и Протоках активно идёт капитальный ремонт школ

В Мурманской области продолжается модернизация школ в рамках масштабной программы реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!». Инициатива, выдвинутая губернатором Андреем Чибисом и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным, уже воплощается в жизнь: в населённых пунктах Высокий и Протоки идёт капитальный ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Подрядчики понимают, что до начала учебного года, когда должны быть завершены работы, остаётся не так много времени и прилагают все усилия, чтобы не выйти из графика. В Высоком подрядчик уже привёл в порядок первый корпус школы. Капитальный ремонт второго в высокой степени готовности: уже приведена в порядок кровля, завершается монтаж вентилируемого фасада, на финишную прямую выходят отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

Кипит работа и в школе №22 в Протоках. Как и планировалось, подрядчик приводит в порядок крышу и крыльцо центрального входа, а также ремонтирует внутренние инженерные сети электро- и теплоснабжения, вентиляции и связи.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, также в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют школы в Снежногорске, Мурманске, Кировске, Верхнетуломском, Заполярном, Видяево, Мончегорске и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550625/#&gid=1&pid=7