Реновация ЗАТО: в Высоком и Протоках продолжается капитальный ремонт школ

В Мурманской области в рамках масштабной программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным, а также стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается модернизация школ. Так капитальный ремонт продолжается в образовательных учреждениях Высокого и Протоков.

«Работы на обоих объектах идут полным ходом и должны быть завершены до начала нового учебного года. В Высоком подрядчик уже привёл в порядок первый корпус школы. Сейчас занимаются преображением второго. Строители меняют внутренние инженерные сети, выполняют отделку внутренних помещений, ремонтируют входные группы и монтируют вентилируемый фасад», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также подрядчик активно работает и школе №22 в Протоках. Здесь запланировано привести в порядок крышу, крыльцо центрального входа и отремонтировать внутренние инженерные сети электро- и теплоснабжения, вентиляции и связи. Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие кровли и отслужившие свой срок инженерные сети, а также завозят на объект необходимые стройматериалы.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют школы в Снежногорске, Мурманске, Кировске, Верхнетуломском, Заполярном, Видяево, Мончегорске и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548663/#&gid=1&pid=10