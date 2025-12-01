Реновация ЗАТО: в Высоком опережающими темпами завершается капремонт трёх домов

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Программа инициирована главой региона Андреем Чибисом и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Министерство строительства региона совместно с Фондом капитального ремонта в рамках рабочей поездки в Высокий проверили ход работ по приведению многоквартирных домов в порядок.

«За шесть лет реализации программы реновации ЗАТО в Мурманской области было проведено больше 3000 мероприятий. В частности, в муниципальном образовании Оленегорск только за последние два года отремонтированы 195 квартир, благоустроены девять дворов, отремонтированы две школы, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» в Протоках и приведены в порядок почти 2 км автоподъезда к Высокому, а также капитально отремонтированы 20 многоквартирных домов и 44 подъезда», – отметил и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов.

В 2025 году в Высоком нет мероприятий по капремонту многоквартирных домов в рамках реновацией ЗАТО. Однако опережающими темпами в гарнизоне выполняется капитальный ремонт трёх многоквартирных домов на улице Дальней и Можаева из комплексного плана 2026 года. В частности, во всех трёх меняют внутридомовые системы теплоснабжения, в двух приводят в порядок фасад и в одном капитально ремонтируют крышу.

«Отличительная особенность населённых пунктов с дислокацией военных – жилой фонд в преобладающем большинстве состоит из панельных пятиэтажных домов так называемой сочинской серии, которые, по сути, не предназначены для суровых условий Крайнего Севера. В начале реализации программы реновации ЗАТО при капремонте фасадов подрядчики переупаковывали межпанельные швы и утепляли торцы. Но, как показало время, гарантийные обязательства при таком составе работ приходится выполнять едва ли не ежегодно, поэтому было принято решение не только герметизировать межпанельные швы, но и утеплять наружные стены с монтажом вентилируемого фасада. Благодаря чему меняется не только облик населённых пунктов, но и климат в домах», – подчеркнула генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Работы по капремонту трёх домов планируется завершить до конца года.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором региона Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с Президентом РФ. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 74 мероприятия почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557804/#&gid=1&pid=2