Очередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабряМурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова удостоен главных наград Всероссийского конкурса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.25 11:30

Реновация ЗАТО: в Высоком опережающими темпами завершается капремонт трёх домов

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Программа инициирована главой региона Андреем Чибисом и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Министерство строительства региона совместно с Фондом капитального ремонта в рамках рабочей поездки в Высокий проверили ход работ по приведению многоквартирных домов в порядок.

«За шесть лет реализации программы реновации ЗАТО в Мурманской области было проведено больше 3000 мероприятий. В частности, в муниципальном образовании Оленегорск только за последние два года отремонтированы 195 квартир, благоустроены девять дворов, отремонтированы две школы, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» в Протоках и приведены в порядок почти 2 км автоподъезда к Высокому, а также капитально отремонтированы 20 многоквартирных домов и 44 подъезда», – отметил и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов.

В 2025 году в Высоком нет мероприятий по капремонту многоквартирных домов в рамках реновацией ЗАТО. Однако опережающими темпами в гарнизоне выполняется капитальный ремонт трёх многоквартирных домов на улице Дальней и Можаева из комплексного плана 2026 года. В частности, во всех трёх меняют внутридомовые системы теплоснабжения, в двух приводят в порядок фасад и в одном капитально ремонтируют крышу.

«Отличительная особенность населённых пунктов с дислокацией военных – жилой фонд в преобладающем большинстве состоит из панельных пятиэтажных домов так называемой сочинской серии, которые, по сути, не предназначены для суровых условий Крайнего Севера. В начале реализации программы реновации ЗАТО при капремонте фасадов подрядчики переупаковывали межпанельные швы и утепляли торцы. Но, как показало время, гарантийные обязательства при таком составе работ приходится выполнять едва ли не ежегодно, поэтому было принято решение не только герметизировать межпанельные швы, но и утеплять наружные стены с монтажом вентилируемого фасада. Благодаря чему меняется не только облик населённых пунктов, но и климат в домах», – подчеркнула генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Работы по капремонту трёх домов планируется завершить до конца года.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором региона Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с Президентом РФ. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 74 мероприятия почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557804/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»