Реновация ЗАТО: в Заозерске идёт капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака

В Мурманской области активно идёт реализация комплексного плана реновации ЗАТО – программа была инициирована главой региона Андреем Чибисом и поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Так в Заозерске продолжается капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака.

«Учреждения культуры в гарнизонах – это настоящие центры притяжения местных жителей и сосредоточения общественной жизни. Центр культуры и библиотечного обслуживания в Заозерске – не исключение. Сейчас идёт его активное преображение. Подрядчик уже завершил демонтаж существующей отделки и внутренних инженерных систем. На третьем этаже строители приступили к работам по бетонной стяжке пола, также продолжается ремонт теплового пункта», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кроме того, в ходе капитального ремонта будут приведены в порядок кровля, фасад и входные группы объекта культуры. Таким образом Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака обретёт новый современный облик.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/