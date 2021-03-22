Реновация ЗАТО: в Заозерске после ремонта сдали первые четыре квартиры

В Мурманской области продолжается реновация ЗАТО. Первые служебные квартиры в рамках реализации комплексного плана отремонтированы в Заозерске. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В рамках плана мероприятий, утвержденного правительством России, сданы первые четыре квартиры в Заозерске. Всего планируется до 1 июля привести в порядок более 400 незаселенных квартир в семи муниципалитетах Мурманской области», – отметил глава региона.

Запуск масштабной программы был дан в ЗАТО г.Заозерск К ремонту пустующих квартир там приступили в январе текущего года. За это время на четырех объектах полностью выполнен косметический ремонт, заменены входные и межкомнатные двери, сантехника, проведены электромонтажные работы. Служебные жилые помещения предоставят военнослужащим и их семьям.

Глава региона отметил, что реновация ЗАТО Мурманской области и населенных пунктов с дислокацией военных формирований стала одной из ключевых тем обсуждения с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым во время его рабочего визита в Мурманскую область. По итогам совещания, которое состоялось 19 марта в столице Северного флота, принято решение в течение ближайшего месяца сформировать перечень мероприятий второго этапа плана реновации.

«Первый этап проекта необходимо завершить в этом году, а в течение месяца подготовиться ко второму этапу, чтобы продолжить обсуждение с федеральным правительством по выделению дополнительного финансирования на реализацию этой важной задачи», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в комплексный план реновации ЗАТО на 2021 года включено 25 различных мероприятий. В ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Алакуртти, Оленегорске с подведомственной территорией и Печенгском округе запланирован снос пустующего жилфонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, косметический ремонт квартир, модернизация объектов культуры, спорта и образования, благоустройство территорий и ремонт дорог.