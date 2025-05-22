Реновация ЗАТО: в Заозерске приступили к сносу двух аварийных домов

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» активно идёт реализация комплексного плана реновации ЗАТО – программа была инициирована главой региона Андреем Чибисом и поддержана Президентом России Владимиром Путиным. В Заозерске приступили к сносу двух аварийных домов, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

«Здания, выведенные из эксплуатации, – одна из характерных особенностей закрытых гарнизонов. Они не только портят облик городов, но и увеличивают риск нарушения общественной безопасности, поэтому в комплексном плане реновации ЗАТО мероприятия по сносу таких объектов идут отдельной строкой. Всего в 2025 году планируется демонтировать 9 аварийных зданий в четырёх муниципалитетах», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В Заозерске в этом году будут снесены дома №№3 и 5 на улице Матроса Рябинина. Подрядчик уже приступил к работам.

К слову, в гарнизоне это далеко не первые мероприятия по сносу. Всего с начала реализации программы реновации ЗАТО в Заозерске демонтировали 5 выведенных из эксплуатации домов и здание бывшего физкультурно-оздоровительного комплекса.

Напомним, программа реновации ЗАТО, благодаря поддержке Президента России, в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она самым лучшим образом отразится на жизни северян, считают в региональном Министерстве строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/