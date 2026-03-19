Реновация ЗАТО: в Заозерске продолжается капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированная главой региона Андреем Чибисом и поддержанная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Так, в Заозерске уже началось выполнение комплексного плана на 2026 год. Ход работ на объектах проверил курирующий заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов.

«В 2026 году в Мурманской области запланированы мероприятия на 10 млрд рублей. В частности, в Заозерске предусмотрено шесть мероприятий. Подрядчик опережающими темпами завершил ремонт дороги до губы Нерпичья. Продолжается капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака. Подрядчик сделал уже довольно много: завершил все демонтажные работы, привёл в порядок кровлю и выполнил гидроизоляцию фундамента. Однако впереди ещё большой объём и необходимо наращивать темпы, чтобы завершить капремонт в срок. Сейчас идут работы по утеплению и монтажу вентилируемого фасада, а также продолжает ремонт внутренних помещений и монтаж инженерных коммуникаций», – отметил Константин Кудряшов.

Также в этом году планируется завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей и горячего водоснабжения от котельной Теплоцентраль-483.

Кроме того, в 2026 году планируется снести три здания на улицах Матроса Рябинина и Корчилова, выведенных из эксплуатации. Подрядчик уже выбран. Сейчас идёт разработка проекта, после чего строители приступят к работам.

Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который приведёт в порядок тротуар и заменят освещение на улице Мира.

В 2026 году также предполагается начать ремонтировать подъезды в Заозерске – в плане 17 подъездов.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

