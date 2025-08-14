Реновация ЗАТО: в Заозерске развернулись работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых зданий

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, уже начаты мероприятия одновременно на нескольких объектах: осуществляется герметизация межпанельных стыков, монтируются строительные конструкции — возводятся леса.

Напомним, в 2025 году капремонт охватит жилые дома по следующим адресам: ул. Колышкина, дома №№1, 3, 5, 6, 8, 14 и 15; ул. Матроса Рябинина, дом 15; ул. Чумаченко, дом 3. Помимо этого запланирован ремонт кровли на Строительной улице, дом 5.

Мероприятия реализуются в рамках программы реновации ЗАТО, инициатором которой выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Программа получила одобрение и поддержку Президента России Владимира Путина.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457276183%2Fwall-171749274_43507