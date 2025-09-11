Реновация ЗАТО: в Заозерске снесли два аварийных дома

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Так, в Заозерске завершаются работы по демонтажу двух зданий аварийного жилого фонда. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В рамках комплексного плана 2025 года планируется снести девять домов, выведенных из эксплуатации, в четырёх муниципалитетах. Демонтированы уже шесть таких зданий в Корзуново, Видяево и Заозерске. Конечно, это сказалось самым благоприятным образом на внешнем облике и атмосфере гарнизонов», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В Заозерске подрядчик демонтировал два здания нежилого фонда на улице Матроса Рябинина и вывез со стройплощадок суммарно почти 27 тысяч кубометров строительного мусора. Сейчас рабочие завершают планировку освободившегося земельного участка.

Напомним, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, сейчас идёт формирование комплексного плана на этот период, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

