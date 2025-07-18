Реновация ЗАТО: в Заозерске завершён капремонт десяти домов из плана 2025 года

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере - жить!». Так, в Заозерске завершён капитальный ремонт десяти многоквартирных домов из плана 2025 года. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Благодаря реновации ЗАТО в этом году в Заозерске будет проведено 39 видов строительно-монтажных работ в 22 многоквартирных домах, в том числе будут приведены в порядок 12 крыш и 10 фасадов, а также заменены 11 водоподогревателей и шесть лифтов. На сегодняшний день запланированные работы завершены в десяти домах», - отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В том числе на днях без замечаний были приняты после капитального ремонта крыши домов №№12 и 14 на улице Ленинского Комсомола, дома №3 на улице Чумаченко, а также кровля и фасад дома №1 на улице Мира.

На крышах домов №№12 и 14 на улице Ленинского Комсомола и №3 на улице Чумаченко подрядчик смонтировал кровельное покрытие из профлиста с установкой кровельного ограждения и снегозадержателей, выполнил теплоизоляцию чердачного перекрытия с монтажом пароизоляционной пленки и гидро-ветрозащитной мембраны.

При капитальном ремонте фасада дома №1 на улице Мира подрядчик, где это требовалось, отремонтировал межпанельные швы и демонтировал старый сайдинг на торцах дома, затем утеплил и смонтировал вентилируемый фасад по всему периметру жилого здания из сайдинга «Корабельная доска». Также была сделана новая отмостка, приведены в порядок входные группы и заменены окна в подъездах. На кровле подрядчики демонтировали верхний слой старого покрытия, смонтировали каркас с обрешеткой и разуклонкой из бруса, сделали теплоизоляцию и гидроветрозащиту, а затем выполнили сборную стяжку и финишное наплавляемое покрытие.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего в 2025 году в Заозерске уже капитально отремонтированы семь крыш и один фасад, а также заменены 11 водоподогревателей и четыре лифта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550518/#&gid=1&pid=1