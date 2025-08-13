Реновация ЗАТО: в Заозерске завершили укладку асфальта в Школьном переулке

Помимо этого, здесь установили новый бордюрный камень, обустроили уличное освещение и привели в порядок обочины дорог.

Как сообщает администрация город Заозерск, завершено обустройство пешеходного тротуара к 10-й площадке.

Одновременно ведутся работы на улице Флотской и на автомобильной дороге в губу Нерпичья, где на текущий момент подготовлено всё необходимое для асфальтирования.

