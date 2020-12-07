Реновация ЗАТО затронет 7 муниципалитетов
В 2021 году начнется реализация комплексного плана по реновации ЗАТО. Какие муниципалитеты затронет программа и что будет сделано, рассказал на традиционном оперативном совещании вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
«В соответствии с комплексным планом по реновации ЗАТО предусмотрено 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей, из которых 695 миллионов выделены из федерального бюджета и 283 миллиона – из областного. Этот так называемый первый этап затронет семь муниципалитетов: Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район. Все мероприятия должны быть выполнены к июлю», – отметил Владислав Сандурский.
В рамках комплексного плана предусмотрен снос 8 нежилых домов, выведенных из эксплуатации в Гаджиево, благоустройство двух дворовых территорий, ремонт
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день все подготовительные работы завершены. Проект комплексного плана по реновации ЗАТО будет представлен губернатору Мурманской области Андрею Чибису уже на этой неделе. После того, как он будет утвержден госкомиссией, будет разработан план-график реализации.
«При поддержке председателя правительства и поручения президента мы добились старта этой программы. Это очень важный первый шаг. Наша задача – выполнить этот план на 2021 год в четкие сроки, чтобы иметь возможность расширить объем средств, направляемых на эту задачу. Помимо программы реновации ЗАТО мы продолжим оказывать активную финансовую поддержку этим территориям с точки зрения благоустройства и создания спортивных объектов. Обсудим ещё раз это с министром спорта России Олегом Матыциным», – подчеркнул Андрей Чибис.