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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 14:00

Реновация ЗАТО затронет 7 муниципалитетов

В 2021 году начнется реализация комплексного плана по реновации ЗАТО. Какие муниципалитеты затронет программа и что будет сделано, рассказал на традиционном оперативном совещании вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«В соответствии с комплексным планом по реновации ЗАТО предусмотрено 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей, из которых 695 миллионов выделены из федерального бюджета и 283 миллиона – из областного. Этот так называемый первый этап затронет семь муниципалитетов: Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район. Все мероприятия должны быть выполнены к июлю», – отметил Владислав Сандурский.

В рамках комплексного плана предусмотрен снос 8 нежилых домов, выведенных из эксплуатации в Гаджиево, благоустройство двух дворовых территорий, ремонт 8,6 километра дорог местного значения в трех населенных пунктах, модернизация двух объектов культуры и трех объектов образования. В плане два спортивных объекта: один ждет капитальный ремонт, а второй – ФОК с плавательным бассейном и спортзалом в Гаджиево – построят с нуля, проектирование начнется в 2021 году. Кроме того, благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов помимо утвержденного краткосрочного плана свои жилищные условия улучшат не менее 3 тысяч человек. Также будут отремонтированы более 430 квартир для военнослужащих.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день все подготовительные работы завершены. Проект комплексного плана по реновации ЗАТО будет представлен губернатору Мурманской области Андрею Чибису уже на этой неделе. После того, как он будет утвержден госкомиссией, будет разработан план-график реализации.

«При поддержке председателя правительства и поручения президента мы добились старта этой программы. Это очень важный первый шаг. Наша задача – выполнить этот план на 2021 год в четкие сроки, чтобы иметь возможность расширить объем средств, направляемых на эту задачу. Помимо программы реновации ЗАТО мы продолжим оказывать активную финансовую поддержку этим территориям с точки зрения благоустройства и создания спортивных объектов. Обсудим ещё раз это с министром спорта России Олегом Матыциным», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

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