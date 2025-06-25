Реновация ЗАТО: завершены дорожные работы на двух региональных трассах

По программе реновации ЗАТО завершены работы на двух объектах дорожного ремонта: автомобильная дорога Ура-Губа – Видяево и автоподъезд к населенному пункту Килпъявр.

В ходе работ на объектах выполнена замена дорожного покрытия, выравнивание обочин с использованием материала, полученного путем фрезерования, а также нанесение горизонтальной дорожной разметки с применением краски с микростеклошариками.

Общая протяженность выполненных работ составила: на автомобильной дороге Ура-Губа - Видяево – более 6 тысяч квадратных метров; на автоподъезде к населенному пункту Килпъявр – более 26 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в рамках реновации ЗАТО уже завершены работы на автоподъездах к совхозу «Мончегорский», населённому пункту Высокий, а также продолжаются работы на автодороге Североморск – Североморск-3.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549171/#&gid=1&pid=1