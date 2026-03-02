Реновация ЗАТО: завершился капитальный ремонт пищеблока Североморской ЦРБ

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Североморске завершился капитальный ремонт здания пищеблока местной больницы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Комплексное преображение Североморской ЦРБ поддержано прямым поручением Президента России Владимиром Владимировичем Путиным. Уже приведены в порядок фасад хирургического корпуса, сейчас работы идут внутри здания. Тем временем, подрядчик завершил капремонт пищеблока, а по сути полностью его модернизировал – работы коснулись каждого конструктивного элемента», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В первую очередь строители заменили отслужившие свой срок кровлю и внутренние инженерные коммуникации, заново сделали гидроизоляцию фундамента и залили новую отмостку. Затем утеплили и смонтировали вентилируемый фасад, отремонтировали входные группы. Внутри заменили окна и двери, привели в порядок лестницы, установили ограждения и выполнили отделку помещений. Кроме того, подрядчик смонтировал современное технологическое и подъёмно-транспортное оборудование, в том числе лифты.

«В здании пищеблока располагаются не только помещения пищеблока (а лечебное питание это часть терапии), но и аптеки. Благодаря проведенному ремонту получилось увеличить пространство для хранения медикаментов, приобретены новые холодильники для хранения медицинских препаратов. В самом пищеблоке организованы пространства в соответствии с действующими нормами, произведено устройство эффективной системы вентиляции, закуплено и установлено новое технологическое оборудование для приготовления и хранения пищевых продуктов. Приготовление пищи на новом современном оборудовании позволит улучшить технологические процессы и, соответственно, увеличить удовлетворенность качеством пищи пациентами», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562977/#&gid=1&pid=1