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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 14:45

Реновацию ЗАТО обсудил губернатор Андрей Чибис с сенатором от Мурманской области Татьяной Сахаровой

В рамках рабочей встречи глава Мурманской области Андрей Чибис и сенатор Российской Федерации от региона Татьяна Сахарова обсудили вопросы реновации закрытых административных территориальных образований региона.

«Совместная работа с правительством страны была эффективной. Так, президент дал поручение по привлечению федерального финансирования с целью реновации ЗАТО. Сегодня задача находится в ряде приоритетных», – подчеркнул губернатор.

Необходимо отметить, что на территории гарнизонов, где градообразующим предприятием являются Северный флот, проживает 20% населения Мурманской области. Как отметила Татьяна Сахарова в беседе, есть также и другие программы, которые требуют поддержки федерального правительства. Стратегической задачей является развитие Севморпути.

«Считаю, что сегодня очень важно поддержать ту работу, которая проводится под Вашим руководством в Мурманской области. Также необходимо обозначить территории и точки, которые остро нуждаются в модернизации, возможно, и новом строительстве объектов. Я сейчас вовлечена в эту работу. Одновременно продолжу отстаивать интересы региона, чтобы те средства, которые мы бы хотели получить на решение поставленных задач, были выделены в полном объёме», – подчеркнула сенатор.

В заключение губернатор поблагодарил Татьяну Сахарову за активное участие и продвижение интересов Мурманской области на федеральном уровне, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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