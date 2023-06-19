Репчатый лук и пищевая поваренная соль порадовали северян снижением цен

В магазинах Мурманской области с 6 по 13 июня текущего года возросли цены на картофель (на 5,6%), морковь (на 2,9), яблоки (на 2,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,7), сахарный песок (на 1,0), пшено (на 0,8), свежую белокочанную капусту (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели репчатый лук (на 4,8%), пищевая поваренная соль (на 1,9), подсолнечное масло (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А вот Росстат сообщил, что цены на плодоовощную продукцию за период с 6 по 13 июня в стране снизились в среднем на 1,3%. Напомним, с 30 мая по 5 июня снижение цен составило 1,6%.

Помидоры подешевели на 8,1%, бананы - на 7,1%, капуста белокочанная - на 5,4%, лук репчатый - на 2,2%. В то же время цены на морковь выросли на 6,5%, картофель - на 5,7%, свеклу столовую - на 4,3%, яблоки - на 1,8%, огурцы - на 0,9%.

Цены на помидоры в 29 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-5,0%, в 39 субъектах - на 5,1-10,0%, в 16 субъектах - на 10,1-21,8%.

Цены на морковь в 66 субъектах РФ увеличились на 0,3-10,0%, в 10 субъектах - на 10,1-33,4%. В 7 субъектах цены на морковь снизились на 0,2-6,6%.

Цены на картофель в 54 субъектах РФ увеличились на 0,1-10,0%, в 19 субъектах - на 10,1-25,5%. В 3 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на картофель снизились на 0,2-3,4%.