Репчатый лук, морковь, свежая белокочанная капуста и картофель продолжают радовать северян сезонным снижением цен

В магазинах Мурманской области с 6 по 12 сентября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на репчатый лук (на 12,9%), морковь (на 10,7), свежую белокочанную капусту (на 8,2), картофель (на 7,3), гречневую крупу (на 2,2), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), яблоки (на 1,2), шлифованный рис (на 1,1%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период возросли цены на пищевую поваренную соль (на 2,9%), подсолнечное масло (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.