Решающее слово в выборе имени для ребёнка — за матерями

Имена своих детей россияне любят больше, чем собственные. 88% россиян довольны своим именем и только 1 человек из 100 хотел бы его сменить. Имена детей, независимо от того, кто их придумал, нравятся 95% родителей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

88% россиян довольны своим именем, причем женщины и мужчины практически в равной степени. 8% недовольны, но менять имя не собираются. Только 1 человек из 100 сменил или планирует сменить своё имя.

57% родителей ответили, что сами выбирали имя для своего ребёнка, причём женщины чаще утверждают, что именно за ними было решающее слово в выборе (66% против 52% отцов). 30% предоставили эту возможность своей второй половине.

Подавляющему большинству родителей (95%) нравится имя своего ребёнка, и всё же чуть чаще довольны те, кто сам и выбирал имя.

К решению ребёнка сменить имя 44% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займёт нейтральную позицию. 8% воспримут этот шаг благосклонно. Стоит отметить, что более толерантны матери — они значительно чаще отцов говорят, что в подобной непростой ситуации останутся спокойны или поддержат решение ребёнка.

Время проведения опроса: 4—9 августа 2024 года.