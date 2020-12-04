Решение альянса ОПЕК+ вселяет в рубль оптимизм

Цены на нефть в пятницу утром демонстрируют уверенный рост на итогах прошедшего 3 декабря заседания стран соглашения о сокращении добычи этого сырья ОПЕК+, цена на Brent приближается к 50 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу оптимизм на рынке нефти обусловлен итогами прошедшего вчера заседания ОПЕК+. Альянс преодолел разногласия и решил ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придётся 125 тысяч. Далее ежемесячно альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка.

В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 миллиона.

«Рынок рад, что ОПЕК+ приняла решение действовать осторожно и небольшими шагами. Это звучит разумно, учитывая неопределенность впереди. Неизменным фактом является то, что по мере роста цен на нефть желание ограничивать предложение ослабевает», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «IHS Markets» Виктор Шум.

Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,3273 рубля. По отношению к последней сделке декабря доллар подешевел на 12,27 копйки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 87,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 4,27 копейки и составил 90,3575 рубля. К официальному курсу евро упал на 80,71 копейки.