Жители Мурманской области вновь могут обменять накопившуюся мелочь«Вы ждёте чудо, а мы ждём вас»: в Мурманской области 7 апреля проходит День беременных
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 11:00

Решение демографических проблем — не только социальная задача, но и стратегический вопрос для устойчивого развития предприятий

В рамках прошедшей конференции работодателей «Бизнес-весна 2026» члены Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и партнёры организации обсуждали ключевые вопросы, направленные на повышение эффективности ведения бизнеса и создание условий для устойчивого развития организаций.

Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации федеральных проектов, а также мерам государственной поддержки, которые позволяют компаниям не только решать текущие кадровые и производственные задачи, но и успешно интегрироваться в стратегические инициативы федерального уровня. Участники встречи отметили важность партнёрства между бизнесом и государственными структурами для достижения общих целей и укрепления конкурентоспособности региональной экономики.

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о разработке и внедрении проекта по корпоративной демографии для поддержки на предприятиях сотрудников с детьми. Инициатива включает разработку компаниями мер поддержки сотрудников — от гибкого графика и удалёнки для молодых родителей до компенсации платы за детские сады, учреждений досуга, спорта и т.д. Как отмечалось, многие заполярные компании уже успешно реализуют такие программы, однако разрозненные усилия отдельных компаний не способны решить проблему в масштабах всего региона.

Для достижения значимого результата необходим системный подход, закреплённый на уровне государственной политики. Именно поэтому в 2025 году был утверждён обязательный ГОСТ, который задаёт единые правила игры для всех работодателей и позволяет координировать действия для достижения общей цели. При этом регионы вправе вносить собственные коррективы с учётом местной специфики.

«Вопрос корпоративной демографии напрямую затрагивает интересы руководителей крупных предприятий. По итогам анализа, более 65% сотрудников таких организаций составляют работники зрелого и предпенсионного возраста, а доля молодёжи до 35 лет — около 35%. Кроме того, у сотрудников предприятий ежегодно рождается лишь 4% от общего числа детей в регионе. Эти данные свидетельствуют о необходимости системных мер по поддержке семей и стимулированию рождаемости среди сотрудников, что становится стратегической задачей для устойчивого развития бизнеса и отрасли в целом», - отметил Сергей Мякишев.

Со своей стороны региональное правительство и государственные службы в сфере труда и занятости готовы оказать всестороннюю поддержку бизнесу. В рамках конференции был представлен доклад директора Центра занятости населения Мурманской области Юлии Рябиновой.

С 2023 года Центр занятости работает под новым брендом — Кадровый центр «Работа России».

Как отмечалось, Центр реализует широкий спектр сервисов для работодателей: от традиционных ярмарок вакансий и массовых отборов до организации онлайн-собеседований и рекрутинговых туров. Особое внимание уделяется мерам финансовой поддержки — работодатели могут получить субсидии за трудоустройство отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, многодетных родителей и др.), а также гранты на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. В 2025 году такие меры позволили предприятиям региона существенно снизить затраты на подбор и адаптацию персонала.

По словам Юлии Рябиновой, «кадровый центр сейчас фактически выступает для работодателей бесплатным внешним HR-отделом. Такой подход позволяет сэкономить время и ресурсы предприятия, повысить эффективность найма и сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса».

Ещё одна государственная структура, готовая оказать содействие работодателю в вопросах трудового права, – Государственная инспекция труда в Мурманской области. Руководитель инспекции Юрий Дмитриев рассказал о сервисах Роструда, полезных для работодателей, представив систему электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». На сегодня это полноценная экосистема, в которой зарегистрировано более чем 1 млн пользователей. Её сервисы позволяют самостоятельно проводить бесплатный аудит кадрового делопроизводства и охраны труда, а также получить официальную консультацию специалиста по сложным вопросам трудового законодательства.

В результате работодатель получает экономию ресурсов на внешних консультантах по трудовому праву, возможных штрафах, а также возможность повысить компетенцию своих сотрудников.

«Философия Государственной инспекции труда, как надзорного органа, сейчас в корне изменилась. Основной фокус сегодня — это профилактика, предупреждение нарушений и снижение административной нагрузки. Внедрение цифровых сервисов меняет саму модель контроля: бизнес получает удобные инструменты для самостоятельной проверки и снижения рисков, а Государственная инспекция труда может эффективнее распределять ресурсы, фокусируясь на нарушителях закона», - подытожил спикер.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара США стабилен в парах с основными мировыми валютами-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 675 сообщений от жителей в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

