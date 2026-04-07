Решение демографических проблем — не только социальная задача, но и стратегический вопрос для устойчивого развития предприятий

В рамках прошедшей конференции работодателей «Бизнес-весна 2026» члены Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и партнёры организации обсуждали ключевые вопросы, направленные на повышение эффективности ведения бизнеса и создание условий для устойчивого развития организаций.

Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации федеральных проектов, а также мерам государственной поддержки, которые позволяют компаниям не только решать текущие кадровые и производственные задачи, но и успешно интегрироваться в стратегические инициативы федерального уровня. Участники встречи отметили важность партнёрства между бизнесом и государственными структурами для достижения общих целей и укрепления конкурентоспособности региональной экономики.

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о разработке и внедрении проекта по корпоративной демографии для поддержки на предприятиях сотрудников с детьми. Инициатива включает разработку компаниями мер поддержки сотрудников — от гибкого графика и удалёнки для молодых родителей до компенсации платы за детские сады, учреждений досуга, спорта и т.д. Как отмечалось, многие заполярные компании уже успешно реализуют такие программы, однако разрозненные усилия отдельных компаний не способны решить проблему в масштабах всего региона.

Для достижения значимого результата необходим системный подход, закреплённый на уровне государственной политики. Именно поэтому в 2025 году был утверждён обязательный ГОСТ, который задаёт единые правила игры для всех работодателей и позволяет координировать действия для достижения общей цели. При этом регионы вправе вносить собственные коррективы с учётом местной специфики.

«Вопрос корпоративной демографии напрямую затрагивает интересы руководителей крупных предприятий. По итогам анализа, более 65% сотрудников таких организаций составляют работники зрелого и предпенсионного возраста, а доля молодёжи до 35 лет — около 35%. Кроме того, у сотрудников предприятий ежегодно рождается лишь 4% от общего числа детей в регионе. Эти данные свидетельствуют о необходимости системных мер по поддержке семей и стимулированию рождаемости среди сотрудников, что становится стратегической задачей для устойчивого развития бизнеса и отрасли в целом», - отметил Сергей Мякишев.

Со своей стороны региональное правительство и государственные службы в сфере труда и занятости готовы оказать всестороннюю поддержку бизнесу. В рамках конференции был представлен доклад директора Центра занятости населения Мурманской области Юлии Рябиновой.

С 2023 года Центр занятости работает под новым брендом — Кадровый центр «Работа России».

Как отмечалось, Центр реализует широкий спектр сервисов для работодателей: от традиционных ярмарок вакансий и массовых отборов до организации онлайн-собеседований и рекрутинговых туров. Особое внимание уделяется мерам финансовой поддержки — работодатели могут получить субсидии за трудоустройство отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, многодетных родителей и др.), а также гранты на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. В 2025 году такие меры позволили предприятиям региона существенно снизить затраты на подбор и адаптацию персонала.

По словам Юлии Рябиновой, «кадровый центр сейчас фактически выступает для работодателей бесплатным внешним HR-отделом. Такой подход позволяет сэкономить время и ресурсы предприятия, повысить эффективность найма и сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса».

Ещё одна государственная структура, готовая оказать содействие работодателю в вопросах трудового права, – Государственная инспекция труда в Мурманской области. Руководитель инспекции Юрий Дмитриев рассказал о сервисах Роструда, полезных для работодателей, представив систему электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». На сегодня это полноценная экосистема, в которой зарегистрировано более чем 1 млн пользователей. Её сервисы позволяют самостоятельно проводить бесплатный аудит кадрового делопроизводства и охраны труда, а также получить официальную консультацию специалиста по сложным вопросам трудового законодательства.

В результате работодатель получает экономию ресурсов на внешних консультантах по трудовому праву, возможных штрафах, а также возможность повысить компетенцию своих сотрудников.

«Философия Государственной инспекции труда, как надзорного органа, сейчас в корне изменилась. Основной фокус сегодня — это профилактика, предупреждение нарушений и снижение административной нагрузки. Внедрение цифровых сервисов меняет саму модель контроля: бизнес получает удобные инструменты для самостоятельной проверки и снижения рисков, а Государственная инспекция труда может эффективнее распределять ресурсы, фокусируясь на нарушителях закона», - подытожил спикер.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.