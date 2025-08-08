«Решение» есть, а дела нет, или Более 300 жильцов многоквартирного дома страдают от бездействия управляющей компании

Жильцы 148 квартир девятиэтажного дома №80 по Кольскому проспекту Мурманска уже более 10 лет бьются за комфорт и безопасность в подъездах. За это время у МКД сменилось несколько управляющих компаний, но ни одна не выполняла свои обязанности.

Руководство управляющей компании «Решение» исключением не стало. О смене очередной управляшки мурманчанам сообщили уже по факту, как заявляют страдальцы дома на Кольском.

Кровля на верхних этажах течёт, на потолке и стенах в квартирах плесень. В подвале первого подъезда несколько месяцев лилась вода. Трубы постоянно прорывает. Двор и лестничные клетки не убираются. С крысами приходится бороться своими силами. Но коммунальщикам до этого и дела нет.

Отчаявшись, наиболее активные жильцы дома подали в суд. Но пока нет судебного решения «Решение» продолжает собирать с людей платежи и ничего не делать.

Региональное отделение Народного фронта обратилось в прокуратуру города с просьбой обязать управляющую компанию привести дом в нормативное состояние и впредь выполнять свои обязанности в полном объёме.

