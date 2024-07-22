Решение губернатора: 100 тысяч рублей за отличную учёбу каждому студенту

Одной из тем оперативного совещания правительства стала новая мотивационная программа для абитуриентов и студентов Мурманского арктического университета. О решении поощрять талантливых молодых людей сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Выпускники школ, имеющие высокие баллы по результатам ЕГЭ и индивидуальные достижения, а также медалисты, поступившие на первый курс очной формы обучения в Мурманский арктический университет в этом году, получат по 100 тысяч рублей при успешном переходе на второй курс. Если ребята приехали в Мурманск из других городов, то они будут иметь первоочередное право на место в общежитии», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также анонсировал ряд новых мер для студентов. Так, для иногородних студентов МАУ, которые предыдущий год учились только на отлично, общежитие будет бесплатным. Им будут компенсироваться транспортные расходы до 30 тысяч рублей на поездки домой два раза в год. Помимо этого, для отличившихся студентов Мурманского арктического университета внедряется именная стипендия губернатора Мурманской области. По итогам рейтинга стипендиаты будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно, начиная со второго семестра. В конце учебного года лучшие из лучших будут награждены коллективной поездкой по Мурманской области.

«По итогам каждого учебного года студентам очной формы обучения, которые на протяжении двух семестров учились на «отлично», будет начисляться по 100 тысяч рублей. Воспользоваться накопленной суммой можно по окончании МАУ для приобретения жилья в Мурманской области», – сообщил Андрей Чибис.

Новая мотивационная программа начнёт действовать с этого учебного года. Меры поддержки сохранятся и в дальнейшем, как отметил губернатор, они призваны дополнительно стимулировать выпускников заполярных школ и ребят из других регионов выбирать Мурманский арктический университет для получения высшего образования и в дальнейшем развивать Арктику, делая Мурманскую область сильнее.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис призвал абитуриентов и их родителей, которые сейчас принимают ответственное решение, при выборе вуза брать в расчёт масштаб поддержки, которая оказывается Мурманскому арктическому университету на всех уровнях, планы по его дальнейшему развитию и новую программу, которая запускается в этом году.

Информация о мотивационной программе опубликована на сайте Министерства образования и науки. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (8152) 21 38 01 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/