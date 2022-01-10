Решение коммунальных проблем северян не прекращалось в новогодние праздники

В период новогодних праздников специалистами Центра управления регионом Мурманской области велся дежурный мониторинг сообщений о проблемах граждан. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Всего получено 859 сообщений, оставленных северянами в социальных сетях, на портале «Наш Север» и через портал Госуслуг. Все обращения зафиксированы специалистами ЦУР и отправлены на отработку ответственным специалистам.

«В период праздников сообщения о критических ситуациях с водой, отоплением или протекающими крышами, а также отсутствием реакции управляющих компаний на ранее оставленные обращения граждан оперативно отравлялись напрямую коллегам из региональной Госжилинспекции», – рассказал Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – сигналы о необходимости уборки дворовых и общественных пространств от снега и наледи и вопросы благоустройства в целом, далее следуют разделы «Дороги», «Мусор и свалки» и «Общественный транспорт».

«Точечные сигналы и проблемы по отдельным населенным пунктам в новогодние праздники имели место быть и, насколько мне известно, оперативно решались. Но прошу муниципалитеты, наши министерства и регоператора обратить внимание, чтобы четко все эти вопросы отрабатывались, чтобы никаких либо сбоев не допускать», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434441/#&gid=1&pid=1