Решение Мурманского УФАС России остаётся в силе: ООО «СнабСервисПлюс» внесено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года

Администрация Печенгского района Мурманской области обратилась в антимонопольный орган с заявлением о включении сведений в отношении ООО «СнабСервисПлюс» (далее – общество) в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссией Мурманского УФАС России в сфере закупок было установлено, что между администрацией и обществом был заключён контракт, в соответствии с которым ООО «СнабСервисПлюс» надлежало поставить макеты автомата Калашникова и карабина Симонова для учебных целей Добровольного российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» (далее - товар). Однако, поставку товара общество так и не осуществило.

В рамках рассмотрения дела ООО «СнабСервисПлюс» ссылалось на то, что столкнулось со сложностями в приобретении товара, повлекшими невозможность его поставки в установленный контрактом срок.

В ходе рассмотрения дела, общество не представило достаточного объёма доказательств, подтверждающих факт отсутствия товара в свободной продаже.

В связи с истечением срока поставки, администрация была вынуждена расторгнуть контракт. При этом, ООО «СнабСервисПлюс» не приняло никаких либо мер для надлежащего исполнения контракта или доказательств своей добросовестности.

В связи с чем, антимонопольный орган включил ООО «СнабСервисПлюс» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд Мурманской области.

Арбитражный суд Мурманской области по делу №А42-535/2023 поддержал позицию Мурманского УФАС России и оставил решение антимонопольного органа в силе.