Решение о доплатах сверх выплат по больничным листам работодатели стали чаще принимать в индивидуальном порядке

Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, практикуют ли работодатели доплаты для сотрудников, ушедших на больничный, чтобы компенсировать снижение их заработной платы. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности, как и 4 года назад, достаточно редки для российского бизнеса: у 7 из 10 работодателей они отсутствуют.

4% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка, ещё 4% — до фактического заработка (т.е. суммы, которую работник получил, если бы трудился, а не болел). В одной из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Ещё 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа.

По сравнению с 2019 годом выросло количество компаний, где решение о выплатах сверх больничного листа принимается в индивидуальном порядке: 6% — четыре года назад и 12% — сегодня.

Время проведения опроса: 17—30 августа 2023 года.